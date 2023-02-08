Деньги 08 февраля 2023, 00:24 Слухи о давлении правительства на ЦБ РФ назвали вбросом Пресс-секретарь Мишустина назвал вбросом статью о давлении на ЦБ по ключевой ставке РИА «Новости»

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Материал в агентстве Bloomberg о давлении правительства на Центробанк в вопросе понижения ключевой ставки — это вброс и спекуляция. Об этом рассказал пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков, его процитировало РИА «Новости».

«Кабмин и ЦБ находятся в постоянном контакте, в том числе в вопросах выработки мер поддержки экономики в условиях санкций и действуют в рамках своих полномочий и функционала», — отметил Беляков.

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Пресс-секретарь отметил, что обычные граждане и представители бизнеса всегда чувствительно реагируют на подобные публикации. Беляков назвал их вбросом и спекуляцией с целью повлиять на ситуацию в экономике России.

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Российская экономика справилась с западными санкциями лучше, чем кто-либо мог ожидать и большая доля заслуги в этом принадлежить главе ЦБ России Эльвире Набиуллиной. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что «снимает шляпу» перед председателем российского Центробанка.

По итогам 2022 года Россия оказалась четвертой в мире по золотовалютным резервам. Впереди — Китай, Япония и Швейцария.