Деньги 06 февраля 2023, 07:51 Россия оказалась четвертой мире по золотовалютным резервам РИА «Новости»: Россия по итогам года оказалась четвертой в мире по золотовалютным резервам rawpixel

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Китай в семнадцатый раз стал самым крупным владельцем золотовалютных резервов в мире по итогам прошлого года, Россия же заняла четвертую строчку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных центробанков.

Китай, по информации на конец декабря 2022 года, имел резервы в размере 3,31 триллиона доллара. Япония оказалась на втором с запасами в 1,27 триллиона долларов, а Швейцария — на третьем с активами в 924 миллиарда долларов.

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Россия, которая уступила Индии в 2022 году четвертое место, вернула свои позиции летом. Теперь она стала четвертой и завершила прошлый год с накоплениями в 582 миллиарда долларов. Индия вошла в топ-5 с 563 миллиардами долларов.

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Резервы Саудовской Аравии составили 460 миллиардов долларов, поэтому страна заняла шестое место. Топ-10 закрыли Гонконг (424 миллиарда долларов), Южная Корея (424 миллиарда долларов), Бразилия (325 миллиардов долларов) и Германия (295 миллиардов долларов).