Словакия раньше срока отправила России деньги за газ

Словакия оплатила поставки российского газа. Об этом сообщил в интервью сетевому каналу братиславской газеты Pravda вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик. По его словам, платеж выполнили раньше назначенного срока.

«Да, это уже произведено. Платеж уже ушел. Фактура [выставленная „Газпромом"] оплачена. Следующий платеж нам предстоит осуществить 20 июня», — сказал Сулик.

Он подчеркнул, что республика сделала платеж раньше установленного срока: Словакия должна была платить российскому «Газпрому» 20 мая.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что майскую оплату за газ, получаемый из России, страна произведет в евро, как и прежде. Деньги поступят на счет в Газпромбанке, а тот, в свою очередь, проведет конвертацию средств в рубли и зачислит на рублевый счет «Газпрома».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что, если Россия требует платить за газ в рублях, Венгрия пойдет на это.