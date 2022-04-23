Словакия собралась платить за российский газ в евро

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что майскую оплату за газ, получаемый из России, страна произведет в евро, как и прежде. Слова главы правительства прозвучали в эфире передачи «Субботние диалоги» на Словацком ТВ.

«Словакия заплатит за российский газ во второй половине мая, как и прежде, в евро. Таков наш план», — сказал Хегер.

Он также добавил, что население страны обеспечено топливом минимум до апреля 2023 года, даже в случае перебоев с российскими поставками — таковы данные словацкого минэкономики.

Хегер уточнил, что изначально план на переход с ископаемых видов топлива к другим источникам энергии был рассчитан на несколько десятков лет. Теперь этот переход необходимо резко ускорить.

«При этом самые большие проблемы могут возникнуть у таких стран, как Германия, Словакия, Болгария и Венгрия, более других в Европе зависящих от газа и нефти из России», — подчеркнул премьер-министр Словакии.

По его словам, необходимо стремиться преодолеть зависимость от российских поставок до конца 2023 года.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Россия требует платить за газ в рублях, Венгрия пойдет на это.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами 31 марта. Документ вступил в силу 1 апреля.