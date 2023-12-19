Деньги 19 декабря 2023, 10:28 Систему ухода за престарелыми предложили финансировать за счет новых страховых взносов Минэкономразвития предложило обеспечить уход за пожилыми страхованием РИА «Новости»

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В России предложили ввести новые страховые взносы. Часть зарплаты смогут направлять на финансирование системы долгосрочного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, сообщил РБК.

Идею озвучили в статье «Подходы к внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в России в сравнении с другими странами» в последнем номере журнала Института Гайдара «Экономическое развитие России». Авторы предложили ввести сначала добровольное, а затем обязательное страхование системы ухода за престарелыми людьми и инвалидами в размере 0,5% зарплаты.

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Среди авторов — директор департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономики Святослав Сорокин и замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. Представитель Минэкономразвития заявил, что мнение его сотрудника не является позицией всего министерства.

Систему долговременного ухода запустили в 2018 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Нуждающиеся смогли получить медицинскую и социальную помощь на дому или в стационаре. Заявления принимали органы соцзащиты, степень нуждаемости определяла медкомиссия. Систему финансировали субъекты, часть средств выделяли из федерального бюджета в виде субсидий. Авторы статьи предложили, опираясь на международный опыт, сделать эту систему страховой.

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