Систему эскроу-счетов предложили смягчить из-за коронавируса
Об этом ТАСС сообщил глава Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов. Организация предложит включить эту инициативу в план восстановления экономики.
С июля 2019 года российские застройщики могут продавать квартиры только через эскроу-счета. То есть деньги от дольщиков заморожены на банковских счетах. Получить их застройщик сможет только после передачи квартиры покупателю. Строительство ведется за счет банковских кредитов.
«Что касается (мер поддержки) застройщиков — это введение определенных параметров для строительства многоквартирных домов, чтобы строительные компании начали работать без эскроу-счетов или проводилось поэтапное раскрытие таких счетов», — сказал Федотов.
Эксперт считает, что коронавирус значительно сказался на строительной отрасли. Текущих мер поддержки на сегодня недостаточно.
Глава ассоциации также предложил предоставить застройщикам кредитные или налоговые каникулы.
«Речь идет о субсидировании, не о прямом финансировании компаний», — объяснил он.
Ранее Минстрой заявил, что после выхода из режима самоизоляции спрос на жилье в России может упасть. По оценкам ведомства, падение может доходить до 50%.