    30 апреля 2020, 01:19

    Систему эскроу-счетов предложили смягчить из-за коронавируса

    Арина Гудилова

    Систему эскроу-счетов на время пандемии предложили смягчить или приостановить. Такую меру можно принять, чтобы поддержать застройщиков.
    Систему эскроу-счетов предложили смягчить из-за коронавируса

    Об этом ТАСС сообщил глава Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов. Организация предложит включить эту инициативу в план восстановления экономики.

    С июля 2019 года российские застройщики могут продавать квартиры только через эскроу-счета. То есть деньги от дольщиков заморожены на банковских счетах. Получить их застройщик сможет только после передачи квартиры покупателю. Строительство ведется за счет банковских кредитов.

    «Что касается (мер поддержки) застройщиков — это введение определенных параметров для строительства многоквартирных домов, чтобы строительные компании начали работать без эскроу-счетов или проводилось поэтапное раскрытие таких счетов», — сказал Федотов.

    Эксперт считает, что коронавирус значительно сказался на строительной отрасли. Текущих мер поддержки на сегодня недостаточно.

    Глава ассоциации также предложил предоставить застройщикам кредитные или налоговые каникулы.

    «Речь идет о субсидировании, не о прямом финансировании компаний», — объяснил он.

    Ранее Минстрой заявил, что после выхода из режима самоизоляции спрос на жилье в России может упасть. По оценкам ведомства, падение может доходить до 50%.