Систему эскроу-счетов предложили смягчить из-за коронавируса

Систему эскроу-счетов на время пандемии предложили смягчить или приостановить. Такую меру можно принять, чтобы поддержать застройщиков.

Об этом ТАСС сообщил глава Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов. Организация предложит включить эту инициативу в план восстановления экономики.

С июля 2019 года российские застройщики могут продавать квартиры только через эскроу-счета. То есть деньги от дольщиков заморожены на банковских счетах. Получить их застройщик сможет только после передачи квартиры покупателю. Строительство ведется за счет банковских кредитов.

«Что касается (мер поддержки) застройщиков — это введение определенных параметров для строительства многоквартирных домов, чтобы строительные компании начали работать без эскроу-счетов или проводилось поэтапное раскрытие таких счетов», — сказал Федотов.

Эксперт считает, что коронавирус значительно сказался на строительной отрасли. Текущих мер поддержки на сегодня недостаточно.

Глава ассоциации также предложил предоставить застройщикам кредитные или налоговые каникулы.

«Речь идет о субсидировании, не о прямом финансировании компаний», — объяснил он.

Ранее Минстрой заявил, что после выхода из режима самоизоляции спрос на жилье в России может упасть. По оценкам ведомства, падение может доходить до 50%.