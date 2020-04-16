Минстрой заявил о возможном падении спроса на жилье на 50%

После выхода из режима самоизоляции из-за распространения коронавируса спрос на жилье в России может упасть более чем на 50%. Об этом рассказал на совещании у президента России Владимира Путина глава Минстроя Владимир Якушев.

Сегодня мониторится обстановка во всех регионах, отметил Якушев и падение спроса на жилье уже зафиксировано.

«Сегодня мы наблюдаем, что на рынке во всех субъектах РФ спрос упал уже на 30%, и мы видим, что в дальнейшем ситуация будет идти по нарастающей. Когда мы выйдем из изоляции, как говорят коллеги, спрос может упасть как минимум на 50% или больше», — приводит РИА «Новости» слова главы Минстроя.

В такой ситуации, как подчеркнул Якушев, строительной отрасли необходима поддержка, в том числе и потому, что в ней задействовано большое число людей.

Отрасль переживает переход на систему эскроу-счетов, отметил министр, и в поддержке нуждаются и те, кто уже перешел на новые правила, и те, кто достраивает объекты по старым.

Сегодня президент Владимир Путин предложил запустить в России льготную ипотечную программу. Жители смогут приобрести жилье комфорт-класса всего под 6,5% годовых. Путин добавил, что такую ипотеку можно будет взять до 1 ноября 2020 года, при этом льготная ставка будет сохраняться на протяжении всего срока выплаты ипотеки.