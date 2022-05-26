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    26 мая 2022, 17:35

    Силуанов заявил об отсутствии последствий технического дефолта России

    Силуанов: объявление США технического дефолта России не скажется на экономике

    Анатолий Минкин

    США ищут способ объявить технический дефолт России, перекрыв возможность обслуживания государственного долга. Но если это произойдет, на экономике страны и людях это никак не отразится. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр финансов России Антон Силуанов.

    Силуанов заявил об отсутствии последствий технического дефолта России

    Он подчеркнул, что сейчас ведомство ищет варианты для погашения своих обязательств перед иностранными владельцами российских суверенных бондов.

    «Вообще, технический дефолт — это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам», — заявил Силуанов.

    Министр добавил, что сейчас уже готовится несколько инструментов для погашения внешних долгов. В чем именно они заключаются, Силуанов не уточнил.

    На этой неделе Минфин США не стал продлевать действие лицензии, по которой владельцы суверенных бондов России могли получить процент и выданные займы в долларах. Фактически это остановило возможность правительства России провести валютное погашение по государственным ценным бумагам.

    Министерство финансов России объявило, что из-за внешних обстоятельств погасит проценты и займы в рублях, проведя конвертацию в валюту через НКО АО «Национальный расчетный депозитарий».