Силуанов заявил об отсутствии последствий технического дефолта России

США ищут способ объявить технический дефолт России, перекрыв возможность обслуживания государственного долга. Но если это произойдет, на экономике страны и людях это никак не отразится. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр финансов России Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что сейчас ведомство ищет варианты для погашения своих обязательств перед иностранными владельцами российских суверенных бондов.

«Вообще, технический дефолт — это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам», — заявил Силуанов.

Министр добавил, что сейчас уже готовится несколько инструментов для погашения внешних долгов. В чем именно они заключаются, Силуанов не уточнил.

На этой неделе Минфин США не стал продлевать действие лицензии, по которой владельцы суверенных бондов России могли получить процент и выданные займы в долларах. Фактически это остановило возможность правительства России провести валютное погашение по государственным ценным бумагам.

Министерство финансов России объявило, что из-за внешних обстоятельств погасит проценты и займы в рублях, проведя конвертацию в валюту через НКО АО «Национальный расчетный депозитарий».