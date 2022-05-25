Минфин РФ заявил, что продолжит платить по госдолгу в рублях

У России есть средства и желание выполнять обязательства по государственному долгу. Такое заявление сделал Минфин, написал ТАСС.

«Принимая во внимание, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, выплаты будут осуществляться в валюте Российской Федерации с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через НКО АО „Национальный расчетный депозитарий“ (НКО АО НРД) в качестве платежного агента», — сказано в сообщении министерства.

Такое решение американского ведомства подрывает доверие России к финансовой инфраструктуре Запада, добавили в Минфине РФ. Там подчеркнули, что продолжат исполнение государственных долговых обязательств вопреки ужесточению внешних ограничений.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США стремятся создать проблемы для РФ, искусственно запрещая выплаты в долларах. Однако Россия справится с этим вызовом.

«Тем более опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю», — сказал он.

О том, что Минфин США не продлит срок действия лицензии, стало известно накануне.