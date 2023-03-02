Деньги 02 марта 2023, 19:13 Силуанов рассказал, какие меры помогут защититься от санкций Глава Минфина Силуанов: финансовая независимость страны гарантирует защиту от санкций РИА «Новости»

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Финансовая независимость и устойчивость сможет защитить Россию от всевозможных санкций Запада. Об этом рассказал глава российского Минфина Антон Силуанов в интервью RT.

В России, отметил он, нужно выстроить такую систему, чтобы никакие внешние воздействия недружественных стран не повлияли на планы страны. На сегодняшний день это является одной из важнейших задач Минфина.

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«Это наша задача. Для этого нужно обеспечить финансовую устойчивость, финансовую независимость», — сказал Силуанов.

Страны Евросоюза, США и Великобритания в феврале ввели очередные антироссийские санкции. Под ограничения подпали Тинькофф Банк, Росбанк, Альфа-банк и другие. В четверг, 2 марта, приложения банков «Уралсиб», «Зенит» и некоторых других, против которых ввели санкции, стали недоступны в App Store.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заверила, что кредитно-финансовые организации не испытали шока, так как успели подготовиться к рестрикциям. Она подчеркнула, что эти банки автоматически получат меры поддержки.