Общество 02 марта 2023, 09:24 Приложения еще четырех банков, подпавших под санкции, стали недоступны в App Store Приложения банков «Уралсиб», «Зенит» и ряда других стали недоступны в App Store РИА «Новости»

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Приложения банков «Уралсиб», «Зенит», «Приморье» и «Левобережный» стали недоступны для скачивания в магазине приложений App Store. Сегодня оттуда пропало и приложение Тинькофф Банка.

В конце февраля эти финансовые организации подпали под ограничительные меры, которые США и ЕС приняли в рамках 10-го пакета санкций.

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Удалили из App Store и приложение МТС Pay. Мобильное приложение банка стало также недоступно в магазине приложении Google Play. В МТС Банке заявили, что приложения, которые пользователи установили ранее, будут работать в обычном режиме. Помимо этого, пользователи могут пользоваться онлайн-банком.

В Тинькофф Банке также заявили, что уже установленные приложения будут работать. Пользователи смогут переводить деньги, пополнять счет и совершать другие операции. Также в компании призвали не скачивать приложения из неофициальных источников, так как это может быть опасно.