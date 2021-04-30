Силуанов предсказал замедление инфляции к концу года

Инфляция в России на фоне предпринятых мер будет иметь тенденцию к снижению. К концу года она должна немного превысить 4%. Такой прогноз дал министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, для замедления инфляции сыграют роль и динамика бюджетных расходов, и действия Банка России по нормализации денежно-кредитной политики, сообщил «Интерфакс».

«Все это сработает, и мы видим, что инфляция будет иметь тенденцию к понижению», — подчеркнул он в ходе лекции в Финансовом университете.

В начале года на фоне ускоренного роста цен Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2021 год до 4,3%. В ЦБ РФ прогноз также был повышен до 4,7-5,2% с 3,7-4,2%. В правительстве полагают, что в 2021 году инфляцию стоит ожидать в интервале 4-4,5%.

По итогам марта годовая инфляция побила исторический максимум с ноября 2016 года и составила 5,8%. В Росстате сообщили о падении реальных доходов россиян. Одновременно с этим увеличивается закредитованность населения.

В Кремле заявили, что падение доходов россиян стараются минимизировать, но от этого негативного последствия пандемии не ушли и другие страны.