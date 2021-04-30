Кремль выразил надежду на прекращение падения доходов россиян в 2021 году

Российские власти принимают меры, чтобы падение доходов россиян, которое произошло на фоне пандемии, остановилось в течение этого года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что снижение доходов стало негативным последствием экономического кризиса, которое было минимизировано, сообщил ТАСС.

«Во многих странах ситуация хуже. И мы рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить», — добавил Песков.

Представитель Кремля констатировал, что Россия, как и другие страны, не может быть полностью свободна от последствий пандемии.

«Меры, которые активно и энергично принимает руководство страны, позволяют их минимизировать, <…> но полностью избавить нас от этого, к сожалению, эти меры не могут», — отметил пресс-секретарь президента.

Песков заверил, что работа продолжается.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян снизились в первом квартале 2021 года. Показатель упал на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно с этим граждане РФ установили рекорд по объему потребительского кредитования.