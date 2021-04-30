Россияне в марте поставили рекорд по взятым кредитам

Россияне в марте 2021 года стали настолько активно брать кредиты, что объем потребительских займов смог побить исторический рекорд. Был превышен показатель в 340 миллиардов рублей.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», средняя сумма потребительского кредита в стране впервые перешагнула порог в 300 тысяч рублей, а это на 4,9% выше, чем в феврале, сообщило РИА «Новости».

На 11,4% — до 1,1 миллиона — выросло в марте и число оформленных кредитов. Эксперты «Эквифакса» считают, что это может быть связано с мягкой кредитной политикой банков.

«В совокупности портфель потребительского кредитования в России в марте вырос на 16,9% — до 340,6 миллиарда рублей», — уточнили в бюро.

Накануне ЦБ РФ объявил, что ужесточит банкам правила выдачи кредитов. Регулятор намерен вернуться к требованиям, которые действовали до пандемии. Начиная с 30 июня отменяются надбавки по рисковым ссудам, выданным до 1 апреля 2020 года. При этом повышаются коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, которые банки начнут выдавать с 1 июля 2021 года.