10 мая 2023, 19:02
Швейцария допустила передачу Украине денег российского ЦБ
Швейцария назвала возможной передачу Украине активов Центробанка России
Власти Швейцарии назвали юридически возможной передачу Украине замороженным активов Центрального банка России. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь Государственного секретариата страны по экономике Фабиан Майенфиш.
«Идеи и дискуссии по этому вопросу у нас открыты, однако пока ничего не решено. В теории сделать это возможно», — сказал он.
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По словам Майенфиша, позиция правительство основывается на соответствующем решении Европейского союза.
«Речь идет примерно об 8,7 миллиарда долларов по актуальному курсу. Тем не менее, мы свободны в своем выборе исполнять или не исполнять решения ЕС. На данный момент этот вопрос открыт», — добавил пресс-секретарь.
В феврале швейцарский Минюст заявил об отсутствии законодательных норм, позволяющих передать Украине заблокированные активы России, писал RT.
В рамках санкций Швейцария заблокировала российские средства на 8,1 миллиарда долларов.
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