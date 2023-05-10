Деньги 10 мая 2023, 19:02 Швейцария допустила передачу Украине денег российского ЦБ Швейцария назвала возможной передачу Украине активов Центробанка России РИА «Новости»

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Власти Швейцарии назвали юридически возможной передачу Украине замороженным активов Центрального банка России. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь Государственного секретариата страны по экономике Фабиан Майенфиш.

«Идеи и дискуссии по этому вопросу у нас открыты, однако пока ничего не решено. В теории сделать это возможно», — сказал он.

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По словам Майенфиша, позиция правительство основывается на соответствующем решении Европейского союза.

«Речь идет примерно об 8,7 миллиарда долларов по актуальному курсу. Тем не менее, мы свободны в своем выборе исполнять или не исполнять решения ЕС. На данный момент этот вопрос открыт», — добавил пресс-секретарь.

В феврале швейцарский Минюст заявил об отсутствии законодательных норм, позволяющих передать Украине заблокированные активы России, писал RT.

В рамках санкций Швейцария заблокировала российские средства на 8,1 миллиарда долларов.