15 февраля 2023, 15:49
Швейцария не увидела оснований для передачи российских активов Украине
Минюст Швейцарии заявил об отсутствии оснований для передачи Украине активов России
Власти Швейцарии не видят законных юридических оснований для передачи Украине замороженных российских активов. Об этом на официальном сайте сообщило Министерство юстиции страны.
«Группа специалистов Федерального управления юстиции постановила, что в соответствии с нынешним законодательством конфискация активов России является незаконной. Эта мера противоречит текущим конституционным гарантиям», — заявили в швейцарском Минюсте.
Реклама
В ведомстве подчеркнули, что Швейцария продолжит оказывать поддержку Украине независимо от дальнейшей судьбы заблокированных российских активов.
Реклама
Ранее стало известно, что в рамках санкционных ограничений в Швейцарии заморозили российские активы на 8,1 миллиарда долларов.
Американские власти в начале февраля перевели Украины около пяти миллионов долларов, изъятых у российского предпринимателя Константина Малафеева. Это был первый случай передачи Украине замороженных активов России.
Санкции
Россия
Украина
Швейцария
Реклама
Реклама