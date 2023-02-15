Мир 15 февраля 2023, 15:49 Швейцария не увидела оснований для передачи российских активов Украине Минюст Швейцарии заявил об отсутствии оснований для передачи Украине активов России Unsplash

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Власти Швейцарии не видят законных юридических оснований для передачи Украине замороженных российских активов. Об этом на официальном сайте сообщило Министерство юстиции страны.

«Группа специалистов Федерального управления юстиции постановила, что в соответствии с нынешним законодательством конфискация активов России является незаконной. Эта мера противоречит текущим конституционным гарантиям», — заявили в швейцарском Минюсте.

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В ведомстве подчеркнули, что Швейцария продолжит оказывать поддержку Украине независимо от дальнейшей судьбы заблокированных российских активов.

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Ранее стало известно, что в рамках санкционных ограничений в Швейцарии заморозили российские активы на 8,1 миллиарда долларов.

Американские власти в начале февраля перевели Украины около пяти миллионов долларов, изъятых у российского предпринимателя Константина Малафеева. Это был первый случай передачи Украине замороженных активов России.