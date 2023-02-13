Мир 13 февраля 2023, 22:24 Власти Швейцарии заморозили российские активы на сумму $8 млрд Unsplash

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Швейцария приняла решение заблокировать российские активы на сумму около 7,5 миллиарда франков в рамках санкций. Об этом заявил представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Эрвин Боллинджер. Его процитировало агентство Bloomberg.

«Около 7,5 миллиарда франков (порядка восьми миллиардов долларов) были заблокированы из-за санкций в отношении России. Столько почти ни одна другая страна в мире не заблокировала», — отметил он.

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Боллинджер сообщил, что Россия теперь не имеет доступа к средствам, замороженным на банковских счетах, а также к недвижимости в четырех кантонах Конфедерации. По его словам, общая сумма всех российских активов в швейцарских банках варьируется от 150 до 200 миллиардов франков.

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Ранее власти США перечислили на нужды Украины свыше пяти миллионов долларов, которые конфисковали у предпринимателя Константина Малофеева. Министр юстиции Меррик Гарланд утвердил первый перевод конфискованных российских активов для использования на Украине на сумму в 5 379 876 долларов и 94 центов. Это первый случай конфискации США активов россиян, которые попали под санкции.