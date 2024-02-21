Эксклюзив 21 февраля 2024, 15:32 «Серьезный сигнал». Отзыв лицензии Qiwi банка «тряхнет» рынок Представитель Avosend Боланд: отзыв лицензии Qiwi банка стал сигналом для рынка Pogiba Alexandra/news.ru/globallookpress

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ЦБ отозвал лицензию у Qiwi банка, который являлся эквайером и специализировался на инфобизнесе и обучении. Уход финансовой организации из страны сильно повлияет на рынок и вызовет ряд изменений. О том, какие последствия повлечет за собой отзыв лицензии у Qiwi банка, в беседе с «360» рассказала исполнительный директор международного сервиса денежных переводов Avosend Юлия Боланд.

Она напомнила, что благодаря Qiwi-кошельку россияне могли оплачивать сервисы, недоступные для оплаты в стране. В качестве примера Воланд привела популярную игровую платформу Steam. По ее словам, из-за отзыва лицензии вырастут ставки для онлайн-касс и инфобизнеса по эквайрингу.

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«Qiwi — это не только про оплату или денежные переводы, это еще один из эквайеров, и не таких маленьких», — отметила представитель Avosend.

Сервисы начнут подстраиваться под сложившуюся ситуацию, добавила она. Боланд предположила, что после ухода игрока с рынка клиенты начнут перераспределяться между другими организациями.

«Это серьезный сигнал рынку, прежде всего, оставшимся игрокам: заигрывать с high-риском в России не получится — это касается и криптовалюты, и какого-то вывода денежных средств», — предупредила она.

Исполнительный директор Avosend также рассказала, что скоро закончится «история о том, как заработать больше денег в моменте». Она назвала уход Qiwi сигналом для других финансовых организаций о том, что необходимо быть осторожнее.

«Какие-то high-рисковые компании всегда есть, они активны, всегда ищут партнеров, имеют достаточно большие объемы, но имеют серые схемы, которые не подходят для „белого“ бизнеса», — заключила Боланд.

Ранее ЦБ запретил Qiwi банку проводить финансовые операции в России. По мнению эксперта Дмитрия Голубовского, в мире начинают повышать требования к денежному обращению, чтобы увеличить его прозрачность.