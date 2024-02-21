Эксклюзив 21 февраля 2024, 12:37 «Общий тренд в мире». Стали известны причины отзыва лицензии у Qiwi Банка Аналитик Голубовский: у вкладчиков Qiwi Банка не будет проблем с возвратом денег РИА «Новости»

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Центробанк отозвал лицензию у Qiwi Банка. Он лишился возможности осуществлять банковские операции. Во всем мире идет тенденция на увеличение прозрачности финансовой деятельности, пояснил «360» эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

«Я уверен, гайки будут закручиваться дальше. Общий тренд в мире, как и у нас в стране, заключается в том, что вся финансовая деятельность должна быть прозрачной. Сразу сделать ее прозрачной нельзя — если резко повысить требования к денежному обращению, получится колоссальный объем нагрузки на бизнес, сразу очень много нарушений будет. Поэтому постепенно ликвидируется одна схема, другая схема, причем еще посылаются сигналы: дорогие друзья, скоро вот так, как вы сейчас переводите, уже не получится», — рассказал аналитик.

Предложения «на доверии»

На вопрос о том, что делать людям, которые переводили биткоины через Qiwi, он ответил, что альтернативы есть.

«Если речь идет именно о криптовалюте, я не знаю, отправляли ли ее через Qiwi, но с биткоином работает достаточно разветвленная сеть площадок, где не обязательно все завязано на Qiwi-кошельке. Кошельки обычно были завязаны на какие-то анонимные истории, потому что только Qiwi-кошелек можно было на „левую“ симку повесить, на паспорт, грубо говоря, бомжа. Было очень много таких историй, когда номер один, паспорт другой, платежи идут в адрес третьих лиц», — вспомнил Голубовский.

По его словам, для торговли криптовалютой есть «достаточно много предложений», но они «тоже „серые“, на доверии». Есть некоторые площадки с хорошей репутацией, о которых известно, что «там не кидают».

«Они даже идентифицируют вас как человека, который будет платить, — то есть для того, чтобы сделать транзакцию по покупке биткоина, вы должны им прислать фотографию документа, чтобы они убедились в том, что карта, с которой вы платите, принадлежит вам. В этом смысле они защищают от мошенничества», — продолжил эксперт.

«Серые» деньги не вернутся

По его мнению, проблем с возвращением денег вкладчикам быть не должно. С того момента, как у банка отозвали лицензию, этим будет заниматься государство. Необходимо выяснить на сайте Агентства по страхованию вкладов, какие банки назначат организациями, решающими вопросы возмещения, найти ближайший филиал и пойти туда с паспортом.

Банк будет искать вас в реестре вкладчиков. Если вас там находят по паспортным данным, значит, у вас все хорошо. А вот если нет, это значит, что ваш счет был за балансом, то есть его не внесли в банковскую отчетность. И вот тогда попытаться побороться за что-то можно, но, как показывает практика, если речь не идет о реально крупных деньгах, игра не стоит свеч — судебные процедуры обойдутся дорого. Дмитрий Голубовский аналитик компании «Золотой монетный дом», эксперт по финансовым рынкам

Если в банке лежали «серые» деньги, вернуть их будет нереально, подытожил экономист.

«А если были законопослушным гражданином, зачем вообще туда лезли?» — задался вопросом Голубовский.

Он напомнил, что для быстрой отправки денег есть абсолютно «белая» система СБП.