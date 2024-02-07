Деньги 07 февраля 2024, 11:21 Сенаторы одобрили закон о конфискации имущества за фейки об армии Совфед принял закон о конфискации имущества за публичную дискредитацию армии РИА «Новости»

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Совет Федерации вслед за Госдумой одобрил закон о конфискации имущества как дополнительном наказании за публичную дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Авторы инициативы предложили внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России. Конфискацию имущества, нажитого противоправным путем или использованного для совершения и финансирования преступлений, применят как меру уголовно-правового характера. Она станет дополнительным наказанием для тех, кого признают виновными в распространении фейков об армии и призывов к действиям против безопасности страны.

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Госдума одобрила закон о конфискации за фейки 31 января. Он вступит в силу после подписания президентом и официального опубликования. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что новая норма направлена на уехавших заграницу и критикующих Россию. По его словам, ввести такое наказание просили сами россияне.