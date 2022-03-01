Сбербанк опроверг слухи о заморозке вкладов

Сообщения о заморозке вкладов клиентов Сбербанка являются фейками. Такое заявление появилось в официальном Telegram-канале финансовой организации.

«Все средства на счетах и вкладах доступны клиентам банка в полном объеме, без ограничений, по первому требованию», — подчеркнули представители «Сбера».

В банке призвали доверять только проверенным и официальным источникам. Также в финансовой организации опровергли фейк, что банковские карты Visa и Mastercard перестанут работать и все деньги будут заблокированы.

«Все санкции, введенные в отношении Сбербанка, не влияют на работу банковских карт как на территории России, так и за рубежом, какой бы платежной системы эти карты ни были», — заключили в компании.

Ранее ЦБ заявил, что вместе с кабмином планирует оказать любую поддержку отечественным банкам, попавшим под санкции стран Запада. Об этом сообщали 25 февраля в пресс-службе регулятора. В санкционные списки, в частности, попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, «КБ Россия» и Сбербанк.