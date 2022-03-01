Размер страхового возмещения по вкладам предложили увеличить в России

Размер страхового возмещения по вкладам россиян необходимо увеличить до трех миллионов рублей. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам парламентария, размер страхового возмещения по вкладам должен составлять не 1,4 миллиона, а три миллиона рублей.

«Я сторонник этого, я думаю, что можно было бы увеличить, например, до трех миллионов, а, может быть, даже и больше, сумму, которая подпадает под систему защиты страхования вкладов», — сказал Аксаков в эфире в Instagram «Дума ТВ».

Он добавил, что в России ни в коем случае не произойдет национализация вкладов. Депутат подчеркнул, что подобных предложений даже не поступало.

«И зачем это делать? Мы как раз заинтересованы, чтобы вклады населения, предприятий находились в финансовой системе и работали на экономику», — отметил Аксаков.

Ранее Сбербанк опроверг информацию о заморозке вкладов своих клиентов. Финансовая организация назвала такие сообщения фейками и призвала доверять только проверенным и официальным источникам.