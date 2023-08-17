Деньги 17 августа 2023, 10:23 Сбербанк поднял ставки по рублевым вкладам Сбербанк заявил о поднятии ставки по рублевым вкладам до 12% РИА «Новости»

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Сбербанк соообщил о повышении ставок по вкладам в рублях до 12%. Информация об этом появилась на официальном сайте финансовой организации.

«В связи с повышением ключевой ставки Банка России Сбер увеличил доходность по рублевым вкладам», — говорится в заявлении.

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Решение начало действовать с 17 августа. Клиенты теперь могут получать максимально 12% годовых. Эта ставка доступна тем людям, которые открывают вклады линейки «Лучший процент» на три года. Также они должны увеличить баланс срочных рублевых вкладов, в частности, с помощью перевода с валютных.

Ранее Банк России поднял ключевую ставку на 3,5%, теперь она составляет 12%. ЦБ не исключил дальнейшего ее увеличения в случае усиления проинфляционных рисков.

Повышение ставки стало одной из мер для укрепления российской валюты. По состоянию на утро 17 августа один доллар стоил 94,09 рубля, евро — 102,15 рубля.