17 августа 2023, 10:23
Сбербанк поднял ставки по рублевым вкладам
Сбербанк заявил о поднятии ставки по рублевым вкладам до 12%
Сбербанк соообщил о повышении ставок по вкладам в рублях до 12%. Информация об этом появилась на официальном сайте финансовой организации.
«В связи с повышением ключевой ставки Банка России Сбер увеличил доходность по рублевым вкладам», — говорится в заявлении.
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Решение начало действовать с 17 августа. Клиенты теперь могут получать максимально 12% годовых. Эта ставка доступна тем людям, которые открывают вклады линейки «Лучший процент» на три года. Также они должны увеличить баланс срочных рублевых вкладов, в частности, с помощью перевода с валютных.
Ранее Банк России поднял ключевую ставку на 3,5%, теперь она составляет 12%. ЦБ не исключил дальнейшего ее увеличения в случае усиления проинфляционных рисков.
Повышение ставки стало одной из мер для укрепления российской валюты. По состоянию на утро 17 августа один доллар стоил 94,09 рубля, евро — 102,15 рубля.
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