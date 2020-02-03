Рублю предрекли ослабление в 2020 году

По прогнозам, среднегодовой курс доллара в текущем году будет на уровне 63,9 рубля.

В ведомстве указали, что ключевой риск для параметров прогноза — реакция мировой экономики на распространение китайского коронавируса. На фоне распространения опасной инфекции падают цены на нефть. Так, 3 февраля, черное золото марки Brent опустилось в цене ниже 55 долларов за баррель. Это произошло впервые с 3 января 2019 года.

От коронавируса 2019-nCoV уже погибли сотни человек, более 17 тысяч заразились инфекцией. Вирус уже вышел за пределы континентального Китая, и страдает от этого не только мировая экономика. Опасность заболеть пробудила в людях расизм — соцсети наполняют антикитайские публикации, причем страдает не только КНР, но и вся Азия.