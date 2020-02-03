Коронавирус пробудил в людях расизм. Виноваты летучие мыши и человеческая глупость

После того, как из-за распространения нового вируса китайские города начали закрывать на карантин, а весь мир медленно, но верно обрубает транспортную связь с Китаем, в обществе начала нарастать паника.

И пока ученые по всему миру ищут вакцину, некоторые люди пытаются извлечь из происходящего выгоду, например, задирают цены на медицинские маски, которые якобы помогут защититься от вируса. Другие используют напряженную обстановку, чтобы снова посеять в обществе идеи расового или национального превосходства.

В Twitter набрало популярность видео, где девушка азиатской внешности ест летучую мышь. В ответ сразу посыпались многочисленные оскорбления и обвинения. По одной из версий, коронавирус передался человеку именно от этого животного, но точного происхождения заболевания ученые до сих пор не нашли.

На самом деле девушка на видео находится совсем не в Китае, а на острове Палау, пишет Mashable. В рамках развлекательного шоу о путешествиях в стиле «Орел и решка» ведущая пробовала местную кухню, в том числе и жареную летучую мышь. Причем животное было не диким, а кормовым, то есть выращенным специально для употребления в пищу. Тем не менее ведущую даже вынуждали извиниться за то, что она ела летучую мышь.

Китайцев начали оскорблять в соцсетях, называя варварами. Многие пишут, что народ «заслужил» вспышку смертельной инфекции, так как «ест все подряд». Таких людей не волнует, что вспышке коронавируса в Китае уже нашли достаточно рациональное объяснение: из-за того, что население страны составляет седьмую часть человечества Земли, вероятность появления новых заболеваний именно там выше, чем в других, менее населенных государствах.

«В Китае живет порядка одного миллиарда человек, если на планете возникает новый вирус, шансы того, что это произойдет именно в Китае, — один к семи. Это простая математика, а не какая-то вина китайцев», — говорится в посте.

Но многие пользователи продолжают оскорблять людей просто из-за того, что в Азии существует непохожая на европейскую кухня: там едят насекомых, змей, летучих мышей. В Азии мясо чаще продают не фасованным в пластиковые контейнеры, а целыми тушками. Для представителей западного мира это может выглядеть странно и неприемлемо — мы привыкли есть мясо, но мы не соотносим его с мертвым животным — коровой, свиньей, барашком или курицей.

Серьезность паники вокруг коронавируса и обострение расизма достигли момента, когда во многих странах люди стали запрещать китайцам — а вместе с ними и всем остальным азиатам — пользоваться услугами ресторанов.

На самом деле эта агрессия против определенной расы, национальности или социальной группы встречалась в мировой истории не раз. И она всегда основана на одних и тех же примитивных разделениях на «своих» и «чужих», на «нас» и «их», где первые — хорошие, цивилизованные, нормальные, а вторые — дикие, опасные и разрушительные. Но это всего лишь страх, вызванный тем, что люди непохожи друг на друга как внешне, так и своими культурными практиками и традициями.

Более того, в Сети вспомнили даже про так называемых антипрививочников, которые не желают вакцинировать детей от многих заболеваний. Тем самым они уже позволили некоторым опасным заболеваниям вернуться спустя годы после их исчезновения.

«Сообщение для всех, кто психует из-за коронавируса: страна, которая советами в YouTube довела себя до эпидемии кори в XXI веке, не имеет права высказываться о чьих-то медицинских практиках», — говорится в посте.