Деньги 11 сентября 2023, 01:21 Рублевые переводы за рубеж предложили ограничить в России Глава ВТБ Костин призвал ограничить рублевые переводы за рубеж для россиян РИА «Новости»

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Рублевые переводы за границу следует ограничить для поддержки национальной валюты. Об этом сообщил председатель правления ВТБ Андрей Костин в беседе с РБК.

Он напомнил, что для вывода валюты за рубеж существует ограничение до одного миллиона долларов. Однако граждане могут переводить рубли на большую сумму, а потом переводить деньги в евро или доллары. Подобные переводы следует отменить, чтобы поддержать российскую валюту.

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«Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на один миллион долларов в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары», — сказал он.

По его словам, нужно установить предел в 100 миллионов рублей. Он равносилен тому же порогу в один миллион долларов. При этом Костин не в курсе, как на эту инициативу отреагирует Центральный Банк. Глава ВТБ направил запрос в ЦБ для рассмотрения.

Ранее стало известно, что Центробанк отказался от продажи наличной валюты гражданам. Запрет отменили в связи с ослаблением курса рубля. Помимо этого Банк России продлил ограничения на снятие наличных иностранных купюр (не более 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы евро) до 9 марта 2024 года.