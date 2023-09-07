Деньги 07 сентября 2023, 22:17 ЦБ отказался от запрета на продажу наличной валюты гражданам ЦБ снял запрет для банков на продажу населению наличной валюты Freepik

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Центробанк разрешил кредитным организациям продавать гражданам евро и доллары без ограничений. Это следует из пресс-релиза регулятора.

В публикации ЦБ пропала фраза, что банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля 2022 года. В прошлом заявлении регулятора это указание было.

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РБК, со ссылкой на источники, подтвердило информацию об отмене такого распоряжения из введенных мер ЦБ. В материале сказано, что этот запрет сняли из-за роста продаж валюты населением и ослабления курса рубля.

Еще 9 марта 2022 года Банк России временно ограничил продажу наличной валюты. Такой режим ввели из-за дефицита иностранных купюр, образовавшегося в связи с санкциями.

Также Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты. Указание будет действовать до 9 марта 2024 года.