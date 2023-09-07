Деньги 07 сентября 2023, 18:39 Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода unsplash.com

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Центральный банк России продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты на полгода. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В связи с действующими в отношении РФ санкциями ограничения будут действовать до 9 марта 2024 года. Для россиян, которые открыли счета до 9 марта 2022 года, лимит на снятие ограничивается не более чем 10 тысячами долларов или эквивалентной суммой в евро.

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ЦБ РФ также на шесть месяцев продлил запрет на взятие комиссии при выдаче валюты со счетов или вкладов для банков. Переводы без открытия счета или через электронные кошельки осуществляются в рублях, напомнил регулятор.

Накануне стало известно, что Центробанк временно ускорит операции по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния.