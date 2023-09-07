07 сентября 2023, 18:39
Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода
Центральный банк России продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты на полгода. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
В связи с действующими в отношении РФ санкциями ограничения будут действовать до 9 марта 2024 года. Для россиян, которые открыли счета до 9 марта 2022 года, лимит на снятие ограничивается не более чем 10 тысячами долларов или эквивалентной суммой в евро.
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ЦБ РФ также на шесть месяцев продлил запрет на взятие комиссии при выдаче валюты со счетов или вкладов для банков. Переводы без открытия счета или через электронные кошельки осуществляются в рублях, напомнил регулятор.
Накануне стало известно, что Центробанк временно ускорит операции по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния.
ЦБ РФ
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