Рубль вырос после заявления Шойгу об отводе войск

Днем в четверг рубль начал резко расти к основным валютам. Это произошло на фоне заявления министра обороны Сергея Шойгу о решении завершить учения в Южном и Западном военных округах. Это следует из данных Московской биржи.

До высказывания Шойгу основные валюты снижались на 20–40 копеек, а после заявления проваливались более чем на один рубль.

По данным биржи, курс доллара на 14:47 по московскому времени составлял 75,66 рубля, что на 94 копейки ниже, чем его утреннее значение. Курс евро также снизился на 96 копеек — до 91,22 рубля. Минимальные значения курса доллара и евро после заявления составили 75,43 рубля и 90,95 рубля. Получается, что курс рубля к доллару и евро вырос примерно на 1%.

После совещания в Крыму Сергей Шойгу объявил о решении завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. С 23 апреля военные начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации. В четверг на полуострове в учениях приняли участие более 10 тысяч российских военных. Действия происходили на полигоне Опук.