«Бдительности терять нельзя». Военный эксперт объяснил приказ Шойгу о готовности

Состояние российской армии позволяет спокойно смотреть на учения НАТО, которые пройдут возле российских границ. Однако войска альянса все-таки представляют потенциальную угрозу безопасности страны, поэтому полностью расслабляться нельзя.

Об этом «360» сообщил, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

«Группировки НАТО, которые сосредотачиваются вблизи российских границ потенциально несут угрозу для безопасности Российской Федерации. Поэтому имеющиеся силы и средства ВС России должны быть готовы к реагированию и парированию угроз, агрессии, о чем и сказал министр обороны», — отметил он.

Ранее Сергей Шойгу приказал войскам быть в готовности к немедленной реакции в случае неблагоприятного развития обстановки в связи с учениями НАТО Defender Europe. 2021.

Он уточнил, что во время наблюдений российские войска заметили, что альянс существенно увеличил военную активность вблизи южных границ страны. Одна из основных группировок при переброске сил альянса появится в Причерноморье — в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии уже создали координационные центры для обеспечения встречи войск и грузов НАТО.

«Сегодня состояние армии и флота России позволяет нам спокойно смотреть на ситуацию, но в то же время бдительности терять нельзя. Поэтому слова министра — это руководство к действию», — заключил Коротченко.