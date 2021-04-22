Крупнейшие военные учения прошли в Крыму. Видео

Более 10 тысяч российских военных приняли участие в крымских учениях. Действия происходят на полигоне Опук. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Также в учениях используется более 1,2 тысячи единиц техники, 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения, передало РИА «Новости».

«В активной фазе межвидового учения в Крыму принимают участие более 10 тысяч военнослужащих, задействовано 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ», — сообщили в ведомстве.

На активную фазу учений прилетел министр обороны Сергей Шойгу. Минобороны опубликовало видео с места событий.

Известно, что учения проводятся в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В Вооруженных силах РФ планируется провести более четырех тысяч учений различного масштаба, уточнила газета «Известия».

Корветы Тихоокеанского флота, а также ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» провели в четверг совместные артиллерийские стрельбы.