Рубль укрепился после открытия торгов по отношению к доллару и евро

Курс рубля укрепился к доллару в понедельник, 13 сентября. Он повысился в начале торгов и отыграл рост стоимости нефти.

По состоянию на 07:30 по московскому времени подешевел на 14 копеек, до 73,04 рубля. Об этом сообщили на сайте Московской биржи.

Также снизился курс евро. По состоянию на 07:30 валюта опустилась на 25 копеек. Его стоимость по отношению к рублю оценивается в 86,23 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время растет на 0,34 процента. Цены на него достигли 73,17 доллара за баррель.

Ранее Центробанк РФ повысил ключевую ставку. Регулятор ожидаемо поднял ее пятый раз подряд, но повысил ее только на 0,25% — до 6,75% годовых.

Международные резервы России достигли своего исторического максимума. Они составили 618,2 миллиарда долларов на 1 сентября 2021 года.