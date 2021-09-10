Банк России повысил ключевую ставку до 6,75%

Центробанк РФ повысил ключевую ставку. Регулятор ожидаемо поднял ее пятый раз подряд, но повысил ее только на 0,25% — до 6,75% годовых. Об этом сообщило РИА «Новости».

Банк России повысил ставку на фоне роста инфляции. Аналитики также ожидали повышения из-за замедления роста экономики в третьем квартале. Мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс рубля.

Показатель достиг максимума с осени 2019 года. Повышение ставки может привести к росту процентов по кредитам и вкладам.

Многие эксперты ожидали очередного повышения ставки в эту пятницу, причем большинство думали, что она вырастет до 7% годовых. Но ЦБ сбавил шаг.

Регулятор перешел к ужесточению денежно-кредитной политики весной. Сначала ЦБ повысил ставу на 0,25%, до 4,5%. Затем дважды повысил на 0,5%. В июле ЦБ повысил ключевую ставку сразу на пункт, в итоге она поднялась до 6,5%. Это стало максимальным шагом повышения с декабря 2014 года.

Аналитики ранее спрогнозировали снижение ключевой ставки в начале 2022 года.