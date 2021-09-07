Международные резервы России достигли исторического максимума

Международные резервы России достигли своего исторического максимума. Они составили 618,2 миллиарда долларов на 1 сентября 2021 года. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт Центробанка.

При этом всего за месяц они возросли на 17 миллиардов долларов. 1 августа их объем составлял 601 миллиард долларов.

Ранее сообщалось, что курс валют вырос относительно рубля. Стоимость доллара составила 72,995 рубля. Его стоимость подросла на 0,5 копейки. Евро вырос на одну копейку — до 86,67 рубля. Цены на нефть также увеличились. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent поднялись на 0,40% — до 72,51 доллара за баррель.