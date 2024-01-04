Деньги 04 января 2024, 02:21 Рубль рухнул на первых торгах 2024 года Курс евро вырос больше 100 рублей на первых торгах 2024 года Freepik

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В первый день торгов 2024 года на Московской бирже рубль заметно подешевел. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

К моменту закрытия торгов курс доллара США составил 92 рубля — это на 1,64 рубля выше, чем в конце прошлого года. Цена евро поднялась до 100,23 рубля (подорожание на 60,75 копейки), а китайский юань вырос на 14,05 копейки — до 12,752 рубля.

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По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», снижение курса рубля может быть связано с падением нефтяных котировок, а также временным дефицитом валюты из-за официальных новогодних каникул в России.

В четверг, 28 декабря, рубль заметно укрепился в ходе торгов на Московской бирже. Курс евро снизился на 1,21 рубля и составил 99,96 рубля. Американский доллар тоже подешевел. Его цена составила 89,95 рубля, что на 1,32 рубля ниже предыдущего дня торгов.