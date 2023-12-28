Деньги 28 декабря 2023, 15:47 Евро упал ниже 100 рублей впервые с 21 декабря Курс евро упал ниже 100 рублей на Мосбирже Unsplash

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Курс евро опустился по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро пустился ниже 100 рублей впервые с 21 декабря. Расчетами «завтра» на 15:15 по московскому времени европейская валюта упала на 1,21 рубля — до 99,96 рубля. При этом несколькими часами ранее евро закрепился на отметке в 100,09 рубля.

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Доллар также упал. Расчетами «завтра» американская валюта понизилась на 1,32 рубля — до 89,95 рубля. Курс юаня упал на девять копеек — до 12,65 рубля.

Как сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, по итогам ноября экспортеры продадут 100% валютной выручки. На этот показатель повлияли скачок цен на нефтепродукты, а также выплата дивидендов и другие нюансы.

Также, по ее словам, кредитно-денежная политика Банка России не смогла замедлить инфляцию. Набиуллина признала, что ключевую ставку нужно было повысить еще весной 2023 года.