Рост проблемных кредитов в России стал рекордным из-за одного заемщика Сбербанка

В июле 2020 года выданные российским компаниям проблемные кредиты показали рекордный рост. Большую его часть обеспечил Сбербанк. Речь идет об одном просрочившем выплаты заемщике.

Объем просроченной задолженности по корпоративным кредитам на 1 августа превысил три триллиона рублей, что составляет 8,2% корпоративного портфеля. На это обратил внимание сайт РБК, изучив статистику Центробанка.

Рост просрочки составил 271,5 миллиарда рублей и оказался максимальным месячным приростом с января 2019 года. У Сбербанка вклад в негативную динамику оказался наибольшим: объем просроченных выплат по рублевым кредитам за июль вырос на рекордные в истории кредитно-финансовой организации 92,6 миллиарда рублей. А валютные обязательства, по которым не вносились платежи, показали рост задолженности на 1,96 миллиарда долларов. И это тоже исторический максимум.

Аналитики заметили, что показатели Сбербанка от рыночного уровня отличаются радикальным образом. Из этого можно сделать вывод, что просрочку допустили небольшое число крупных заемщиков банка. Как оказалось, он и вовсе один.

В Сбербанке подчеркнули, что не заметили «ухудшения платежной дисциплины корпоративных клиентов», кроме «одного частного случая». Увеличения просрочки, заключили в банке, тоже не наблюдается.