Взять кредит и не платить проценты. Это реально?

Кредит так устроен, что берешь чужие деньги, а отдаешь свои, да еще и с процентами. Поэтому, прежде чем брать кредит, нужно тщательно все взвесить и рассчитать свои силы. Но деньги надо отдавать в любом случае. И если вас тяготит старый кредит, можно воспользоваться рефинансированием, подключив беспроцентный период на полгода. Рассказываем по порядку.

Кредит с доплатой от банка — реально?

Отрицательные ставки по кредитам появились в 2015 году в Европе. Датский Jyske Bank начал выдавать клиентам ипотеку по ставке -0,5% годовых. Этот случай стал первым в мировой практике — банк фактически доплачивал заемщику за то, что он решил купить новое жилье в кредит.

Ежемесячно остаток по кредиту становился меньше на сумму, которая превышала обязательный платеж по ипотеке. В результате вместо того, чтобы переплачивать проценты, клиент отдаст банку сумму, меньшую, чем его задолженность.

В России отрицательных ставок пока нет, однако уже сейчас вполне реально получить 0% годовых по кредиту наличными на полгода. Да-да, и это не шутка. Такое предложение под названием «Ноль сомнений» недавно запустил Почта Банк. На практике это означает, что в течение шести месяцев проценты по кредиту не начисляются, а регулярный платеж снижается до символического размера — 0,5% от суммы кредитного лимита.

По истечении льготного периода вы просто продолжаете вносить стандартные ежемесячные платежи по кредиту. А если появились свободные деньги — можно досрочно погасить кредит, и если сделать это в течение беспроцентного периода, то здорово сэкономите на процентах.

Программой могут воспользоваться и те, кто берет первый кредит, и те, у кого уже есть долг в другом банке. Вы можете прийти в Почта Банк и получить новый заем для погашения старых долгов и воплощение новой мечты. Какой — неважно, банк не спросит, на что вы хотите направить эти деньги. Бонусом — выгодные условия и «кредитная остановка» на полгода.

Разберем на примере:

Старый кредит

Остаток кредита в другом банке: 56 000 рублей;

Ставка: 19% годовых;

Срок: 22 месяца;

Платеж — 3047,37 рубля.

Рефинансирование кредита в Почта Банке

Общая сумма кредита в Почта Банке: 300 000 рублей;

Ставка: 12,9% годовых;

Срок: 64 месяца;

Платеж с «Ноль сомнений»: 1500 рублей;

Стандартный платеж: 6813 рублей.

В семье Николаевых важное событие — свадьба сына. Решено было подарить им хороший телевизор. Но два года назад Николаевы-старшие брали кредит на кухню и еще не полностью расплатились по нему. Брать новый кредит было страшновато. Но оказалось, что есть отличный выход — рефинансирование в другом банке на более выгодных условиях. Взяв кредит в Почта Банке на 300 тысяч рублей по более низкой ставке, они не только погасили полностью свой старый кредит, но и купили телевизор молодым, и хватило еще на посудомойку в их новую кухню. А самое главное — они подключили беспроцентный период на полгода «Ноль сомнений», чтобы платить всего по 1500 рублей в месяц. Это здорово помогло снизить нагрузку на семейный бюджет в это непростое время.

Подключить беспроцентный период по кредиту «Ноль сомнений» возможно, если у заемщика нет просроченной задолженности по договору, подключена финансовая защита, а также если опция не была активирована ранее. Максимальная сумма кредита — три миллиона рублей, срок — до 64 месяцев. Предложение распространяется на кредиты, взятые с 7 июля, и действует до конца 2020 года. Подключить опцию можно моментально в мобильном или интернет-банке Почта Банк Онлайн, а также в отделениях банка и через контакт-центр.

Кредит после пандемии стал выгоднее

Бытует мнение, что после пандемии стало сложнее взять кредит. Давайте разберемся, так ли это. Действительно, сейчас многие боятся брать кредит, опасаясь ухудшения финансовой ситуации, потери работы или новых ограничений. Но жизнь продолжается, и потребности никуда не исчезли.

Более того, многие из-за ограничений долго откладывали свои планы — ремонт, покупку авто, поездку и пр. Понимая это, банки тоже идут навстречу клиентам, предлагая специальные акции. «Ноль сомнений» дает возможность не откладывать большие покупки. Ведь подключить опцию можно как сразу при оформлении кредита, так и в любой момент действия кредитного договора, если возникнут трудности.

«Запуская на рынок кредит „Ноль сомнений“, мы думали прежде всего, о людях. Ведь в условиях пандемии и ограничительных мер многие столкнулись со сложностями. У кого-то снизился доход, кто-то потерял работу — мы знаем, что целые индустрии пережили трудные времена и только сейчас начинают восстанавливаться. В этих условиях возникает неуверенность в завтрашнем дне, люди вынуждены снизить текущие траты и отложить какие-то крупные покупки на потом. Наше предложение позволяет совершить покупку сейчас, а основные выплаты перенести на полгода. Это перераспределит нагрузку на семейный бюджет и позволит сэкономить на выплате процентов», — отметил член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.

Но в чем выгода для банка в таких программах? В первую очередь, конечно, банки стремятся восстановить и нарастить объемы кредитования и наверстать то, что недополучили в период пандемии и ограничительных мер. Ну и конечно, прирасти новыми клиентами.

Разберем на примере:

Сумма кредита: 500 000 рублей;

Ставка: 11,9% годовых;

Срок с «Ноль сомнений»: 5 лет и 4 месяца;

Платеж на полгода с «Ноль сомнений»: 2500 рублей;

Стандартный платеж: 11 100 рублей.

За время пандемии юрист Михаил вдоволь насмотрелся на кухню в своей однокомнатной квартире. Много лет назад, когда он въехал в свое первое жилье, на хорошую мебель денег не было, поэтому тогда он приобрел самые дешевые полки, мойку и столешницу. Теперь настала пора сделать кухню мечты. На время карантинных мер магазины были закрыты, а сам Михаил не работал. Поэтому накопить ту сумму, на которую он рассчитывал, не удалось. Брать кредит было немного боязно: а вдруг с финансами будет туго, как отдавать? Но узнав о возможности включить беспроцентный период на полгода он отбросил сомнения, ведь в течение этого периода платеж составит всего 2500 рублей. Он уверен, что за эти полгода точно заработает и, возможно, даже погасит кредит раньше срока.

Конечно, кредитов с отрицательными ставками в нашей стране вы не найдете, но выгодные и интересные предложения, которые помогут переплатить по кредиту меньше — вполне. Надеемся, что наши советы и примеры помогут вам спланировать ваш личный или семейный бюджет правильно. Считайте, планируйте, оценивайте свои силы — и смелее идите к мечте.