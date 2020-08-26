Кредит без последствий. На что обратить внимание?

Кредит — это всегда переплата и неожиданные последствия. Так думают те, кто никогда не брал кредит, или те, кто столкнулся с недобропорядочными кредитными организациями. Кредит — это палочка-выручалочка в трудной ситуации или когда хочется что-то прямо «здесь и сейчас». Но на банки надейся, а сам не плошай — внимательно изучай предложения и специальные условия. Сегодня на рынке есть варианты на любой вкус, в том числе специальные предложения, которые позволяют снизить ставку до 0% годовых.

Как не переплачивать по процентам

При оформлении кредита важно уточнить, сколько средств вы в виде процентов выплатите банку за использование заемных денег. Здесь есть два важных пункта: срок, на который выдается займ, и процентная ставка. Если первый параметр клиент может выбирать самостоятельно — обычно банки выдают кредит на срок от шести до 64 месяцев, то второй параметр определяет финансовая организация. Но есть способы снизить процентную ставку по кредиту. Например, перевести в банк заработную плату или пенсию. В этом случае банк будет видеть ваш доход и может снизить ставку. Кроме того, например, в Почта Банке можно снизить ставку по кредиту наличными на два процентных пункта, если совершать покупки по любой карте банка или в мобильном приложении на общую сумму более 10 тысяч рублей в месяц.

Что выгоднее — кредит наличными или кредитная карта? Все зависит от того, для чего вам нужны заемные деньги. Кредитная карта — это своего рода «запасной кошелек», в который вы всегда можете залезть, когда нужны деньги. У карты есть кредитный лимит, после погашения задолженности или внесения минимального платежа он возобновится. Расплачиваясь картой, вы будете получать кешбэк или копить бонусы или мили. Но снятие наличных с кредитки не приветствуется, за это банки обычно взимают комиссию.

«Кредит наличными больше подойдет для крупной запланированной покупки — приобретения автомобиля, строительства, обучения, отпуска, ремонта. Здесь ниже процентная ставка, и размер платежа фиксированный, что удобно при планировании расходов и бюджета», — отметил член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.

На рынке можно найти выгодные предложения, которые позволяют существенно снизить кредитную нагрузку. К примеру, в Почта Банке сейчас можно оформить кредит наличными с беспроцентным периодом «Ноль сомнений».

На практике это означает, что целых полгода вы не будете платить проценты по займу, достаточно вносить лишь символический платеж — 0,5% от первоначальной суммы кредита в месяц.

Программой могут воспользоваться и те, кто берет новый кредит, и те, у кого уже есть кредит в другом банке. Во втором случае вы можете прийти в Почта Банк и получить новый заем для погашения старых долгов. Бонусом — выгодные условия и «кредитная остановка» на полгода. А если появятся свободные деньги, в течение беспроцентного периода можно вносить платежи в большем размере и даже полностью его погасить, сэкономив на процентах.

Подключить беспроцентный период к кредиту «Ноль сомнений» можно, если у заемщика нет просроченной задолженности по договору, подключена финансовая защита, а также если опция не была активирована ранее. Максимальная сумма кредита — три миллиона рублей, срок — до 64 месяцев. Предложение распространяется на кредиты, взятые с 7 июля, и действует до конца 2020 года. Подключить опцию можно моментально в мобильном или интернет-банке Почта Банк Онлайн, а также в отделениях банка и через контакт-центр.

Разберем на примере:

Сумма кредита: 1 000 000 рублей;

Ставка: 11,9% годовых;

Срок с «Ноль сомнений»: 5 лет и 4 месяца;

Платеж с «Ноль сомнений»: 5 000 рублей;

Стандартный платеж: 22 200 рублей.

Риэлтору Елене всегда нравились внедорожники. Но пока что ей приходилось ездить на работу и к клиентам за рулем обычного седана. Елена копила и мечтала, что когда-нибудь ей удастся воплотить свою мечту в жизнь. Вскоре коллега по работе рассказала, что продает свой японский внедорожник. Накоплений пока не хватало, и Елена решила взять кредит на миллион рублей.

Но летом сделок по недвижимости мало, и, чтобы кредит был не очень обременительным, она решила сразу же подключить беспроцентный период на полгода. В течение этого срока она будет платить всего 5000 в месяц. Она уверена, скоро наступит новый деловой сезон, появятся покупатели и сделки, и, скорее всего, она сможет погасить кредит даже раньше.

Досрочное погашение — возможность сэкономить

Помните, за вами всегда сохраняется право досрочно погасить кредит. При досрочном погашении клиент выплачивает средства быстрее, чем указано в договоре. Он может либо внести всю сумму сразу, либо ежемесячно зачислять на счет больше установленного платежа.

Для досрочного погашения кредита нужно написать заявление в банк. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит внимательно прочитать договор или задать вопрос о досрочном погашении сотруднику банка. По кредиту с опцией «Ноль сомнений» от Почта Банка вы также можете ежемесячно вносить платежи большего размера и даже полностью его погасить. А если вы успеете это сделать в течение шестимесячного беспроцентного периода, то здорово сэкономите на процентах.

Обмен нескольких кредитов на один выгодный

Предположим, пару лет назад вы взяли кредит, а может, у вас даже два кредита в разных банках. Когда вы брали эти кредиты, вам казалось, что вы нашли одно из самых выгодных предложений. Но с тех пор много воды утекло, снизились ставки по кредитам, и появились еще более заманчивые условия. В таких случаях и поможет рефинансирование кредита.

Рефинансирование кредита, или перекредитование — получение в банке нового займа на более выгодных условиях для полного или частичного погашения предыдущего. Это дает возможность снизить процентную ставку по займу, увеличить его сроки и изменить суммы ежемесячных выплат, поменять валюту кредита, а также, если у заемщика оформлено несколько кредитов в разных банках, заменить их на один, что повышает удобство обслуживания. Вы закроете старые кредиты, и еще останутся деньги на ваши планы — отпуск, ремонт, покупку авто и т. д.

Разберем на примере:

Старый кредит

Остаток кредита в другом банке: 56 000 рублей;

Ставка: 19% годовых;

Срок: 22 месяца;

Платеж: 3047,37 рубля.

Рефинансирование кредита в Почта Банке

Общая сумма кредита в Почта Банке: 300 000 рублей;

Ставка: 12,9% годовых;

Срок: 64 месяца;

Платеж с «Ноль сомнений»: 1500 рублей;

Стандартный платеж: 6813 рублей.

Алексей и Наталья давно мечтали о даче, куда всей семьей и с друзьями можно будет ездить по выходным. И вот неожиданная удача — сосед продает свой дачный участок по выгодной цене. Первая мысль — взять кредит. Да вот беда — еще не до конца выплатил кредит, который год назад брал на отдых всей семьей за границей. Да и дела в компании, где он работал, после пандемии шли не очень. Знающие люди посоветовали рефинансировать кредит в другом банке на более выгодных условиях. В итоге супруги взяли в Почта Банке кредит по более низкой ставке на 300 тысяч, из которых погасили остаток по старому кредиту (56 тысяч) и смогли сделать шаг к своей мечте. По кредиту они сразу подключили беспроцентный период «Ноль сомнений» на полгода, во время которого они будут платить всего 1500 рублей в месяц. А за это время Алексей рассчитывает найти новую работу с хорошим доходом.

Перед подписанием кредитного договора нужно тщательно изучить все пункты. Изучить кредитный договор не поздно и тем, кто уже давно платит за заем. Если какие-то условия показались невыгодными, можно рефинансировать старый кредит в другом банке или объединить старые долги в новый кредит, но с более подходящими условиями.