Деньги 15 мая 2023, 16:22 Российским бизнесменам предложили переходить на расчеты в валютах стран БРИКС вместо доллара Вице-спикер Совфеда Косачев предложил пользоваться валютой стран БРИКС вместо доллара РИА «Новости»

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Бизнесмены могли бы заключать мировые контракты и платить в национальных валютах стран БРИКС вместо доллара. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в блоге на сайте СФ.

«Отказ от доллара и переход к торговле в национальных валютах — стратегическая задача. Очень важно, чтобы помощь государствам в переходе на национальные валюты оказывали и представители бизнеса», — сказал он.

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По его словам, для этого нужно заключать международные контракты в валютах стран БРИКС. Господство Соединенных Штатов и других недружественных государств в международных делах, как отметил Косачев, обеспечивается благодаря использованию доллара в мировой финансовой системе.

Экономист Никита Масленников уже заявлял, что из-за большого количества санкций и геополитической напряженности в мире доллар ослаб. В конце апреля стало известно, что Франция и Бразилия вслед за Турцией решили отказаться от американской валюты в торговых расчетах.