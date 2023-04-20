Мир 20 апреля 2023, 18:58 Франция и Бразилия решили отказаться от расчетов в долларах вслед за Турцией — СМИ Haber7: Франция и Бразилия решили уйти от расчетов в долларах РИА «Новости»

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Франция и Бразилия, вдохновившись успешным примером Турции, решили отказаться от доллара в торговых расчетах. Об этом написало турецкое издание Haber7.

«Вслед за главой Бразилии Лулой да Силвой французский лидер Эммануэль Макрон также заявил о необходимости отойти от доллара и не зависеть от его экстерриториальности», — отметили журналисты.

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В материале подчеркивается, что заявления лидеров столь экономически значимых стран свидетельствуют о том, что необходимо продолжать дедолларизацию и в итоге прийти к глобальному отказу от доллара при расчетах на международных рынках.

Турция, которая уже пошла на этот шаг, с января по март включительно нарастила объем внешней торговли на 89,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 54,7 миллиарда лир. Импорт с использованием национальной валюты превысил 138 миллиардов лир и продемонстрировал рост почти на 171%.

О том, что дедолларизация стала мировой тенденцией, в середине апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он указал на то, что процесс происходит постепенно, но тенденция необратима.