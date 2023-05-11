Деньги 11 мая 2023, 18:30 Экономист Мельников рассказал о причинах ослабления доллара Экономист Мельников связал потерю позиций доллара с введением санкций

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В течение последних 20 лет доля мировых валютных резервов в долларах упала на 20%. При этом за последний год падение составило еще 8%. Экономист, политолог, руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников рассказал, с чем связано ослабление позиций валюты, написала «Общественная служба новостей».

Специалист пояснил, что причина этого кроется в большом количестве санкций, а также в геополитической напряженности в мире. Экономики других стран стремительно развиваются и уже перестают зависеть от американской валюты. Важным ходом Масленников назвал отказ России от торговли с Китаем в долларах.