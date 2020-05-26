Российские миллиардеры сколотили $62 млрд с начала пандемии

Некоторым коронавирус принес сплошные убытки, а кого-то, наоборот, сделал богаче. Долларовых миллиардеров стало больше в России на два человека, а их состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов.

За время пандемии коронавируса российские бизнесмены смогли заработать 454 миллиарда долларов. Раньше совокупное состояние оценивалось в 392 миллиарда долларов, пишет Forbes. Если в марте долларовых миллиардеров в стране насчитывалось 99, то теперь — 101 человек.

Разбогатеть с начала пандемии удалось владельцу «Норникеля» Владимиру Потанину. Он сколотил 6,4 миллиарда долларов, увеличив свое состояние до 26,1 миллиарда. Еще разбогател на 5,6 миллиарда долларов совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Теперь у него в активе 20,8 миллиарда.

Замыкает тройку лидеров совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Бизнесмен увеличил свое состояние на 2,9 миллиарда до 21 миллиарда долларов. При этом в начале мая издание сообщало, что Михельсон потерял с начала года 7,66 миллиарда долларов. Эти убытки назвали самыми значительными среди других российских бизнесменов.