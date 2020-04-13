10,5 млрд рублей: «Норникель» выделил рекордную сумму на борьбу с коронавирусом

13 апреля металлургический гигант «Норникель» объявил о том, что выделил 10,5 млрд рублей на меры по борьбе с COVID-19 и обеспечение социальной стабильности в регионах своего присутствия.

В соответствии с потребностями медицинских учреждений компания уже приобрела аппараты ИВЛ, тест-системы для выявления инфекции и оборудование для перепрофилирования больниц.

В Мурманской области для обсервации выделен корпоративный профилакторий «Кольский» на 120 мест, а также создано инфекционное отделение на 54 пациента на базе Мончегорской больницы. В Норильске при неблагоприятном сценарии количество коек может быть оперативно доведено до 1000. Кроме того, сообщается, что в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове будут развернуты 2 стационарные и 5 мобильных лабораторий для выявления COVID-19.

Всего в апреле на медицинскую аппаратуру, средства защиты, лекарства и инфраструктуру «Норникель» потратит порядка 3 млрд рублей. Остальные средства будут выделены на дальнейшее оснащение больниц, потребности предприятий и работников «Норникеля», а также на дополнительную поддержку малого и среднего бизнеса на территориях присутствия компании.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин подчеркнул: «К этому кризису „Норникель“ подошёл с достаточным запасом прочности, чтобы обеспечить максимально возможную защиту наших работников и всех жителей городов, где расположены предприятия компании, поддержать малый и средний бизнес, подставить плечо местным администрациям».

Многие сотрудники «Норникеля» на сегодняшний день переведены на удаленную работу с сохранением 100% оплаты труда. Работникам непрерывно действующих подразделений производится доплата. А до 30 апреля компания сохраняет заработную плату тем, у кого отсутствует удаленный доступ к рабочим местам, а также сотрудникам с детьми, не имеющим возможности выполнять свои трудовые обязанности по причине закрытия детских дошкольных учреждений.

Все затраты работников на приобретение корпоративных путевок, которые аннулировались в связи с пандемией, «Норникель» полностью компенсирует, а авиакомпания «Нордстар», которая входит в состав группы компаний «Норникель», отменяет штрафные санкций за возврат билетов до 31 мая 2020 года.

Для поддержки предпринимательства «Норникель» предоставил арендные каникулы более чем 100 компаниям малого бизнеса в Норильске и на Кольском полуострове. Социальным предпринимателям, участникам флагманского благотворительного проекта компании «Мир новых возможностей», предоставлены кредитные каникулы на шесть месяцев.

Также во всех городах присутствия «Норникеля» сформированы команды добровольцев, которые участвуют в акции «Волонтеры спешат на помощь». Сотрудники компании помогают собирать и доставлять продукты нуждающимся, покупают медикаменты и обучают пожилых людей пользоваться услугами через интернет. Помимо прочего, корпоративные волонтеры изготавливают марлевые повязки для горожан «группы риска» и медиков.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин уверен: «Вместе с нашими работниками, жителями наших городов, со всей страной мы достойно пройдем это испытание».