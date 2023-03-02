Деньги 02 марта 2023, 14:30 ЦБ заявил о необходимости значительных ресурсов для перестройки экономики России Набиуллина: экономике России требуются значительные ресурсы для перестройки РИА «Новости»

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Экономике России на сегодняшний день нужны значительные дополнительные ресурсы для перестройки, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она отметила, что регулятор и правительство страны разработали программу, которая направлена на увеличение потенциала кредитования приоритетных проектов, сообщил ТАСС.

«Необходимо направить финансирование на наиболее важные и востребованные направления экономического развития», — подчеркнула Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с ЦБ.

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По ее словам, для решения этой задачи Банк России вместе с кабмином разработал программу стимулирующего риск-чувствительного регулирования. Она затронет проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики.

Набиуллина уточнила, что банки, которые финансируют такие проекты, смогут при соблюдении определенных условий применять для них пониженные риск-веса при расчете показателей достаточности капитала.

Программа может заработать летом 2023 года, уточила глава Центробанка.