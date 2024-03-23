Деньги 23 марта 2024, 23:04 Российские банки решили списать кредиты погибших и пострадавших в Crocus City Hall Российские банки урегулируют кредиты погибших и пострадавших в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Сбербанк решит вопросы с кредитами погибших и пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall, Об этом сообщила пресс-служба организации. К акции присоединились и ряд других российских банков.

«У Сбербанка есть действующая программа поддержки клиентов в чрезвычайных ситуациях. В настоящее время банком уже проводится анализ информации по кредитам погибших и пострадавших в результате теракта 22 марта 2024 года. Кредиты будут урегулированы», — указали в сообщении.

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Эту инициативу также поддержали Совкомбанк, Московский кредитный банк, Хоум банк, «Тинькофф», Альфа-банк и банк «ДОМ.РФ». В ВТБ сообщили, что кредитная организация также готова рассматривать все обращения клиентов, пострадавших в теракте.

По последним данным, жертвами теракта в Crocus City Hall 22 марта стали 133 человека. Спасатели продолжают разбирать завалы в концертном зале, где произошла стрельба и вспыхнул пожар.

По данным ФСБ, злоумышленники тщательно спланировали теракт. После случившегося они попытались скрыться на машине, двигаясь в сторону границы с Украиной. В общей сложности правоохранители задержали 11 человек.