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    21 августа 2020, 07:57

    Российские банки развернули борьбу за заемщиков

    Андрей Иванов

    Банки в России с начала лета стали предлагать клиентам рефинансирование по заниженным процентам. Число кредитных организаций, которые готовы погасить старые долги за счет новых кредитов на банковском рынке, удвоилось. Об этом сообщил РБК со ссылкой на аналитиков Frank RG.
    Российские банки развернули борьбу за заемщиков

    Ситуация с рефинансированием изменилась не только в случае с ипотекой. Банки предлагают выгодные условия и по потребительским кредитам. Это стало возможным благодаря снижению Центробанком ключевой ставки.

    В мае проценты по рефинансированию кредитов наличными снизили шесть российских банков. В июне и июле к ним присоединились еще восемь финансовых организаций. По ипотечным кредитам снижать ставки начали еще в апреле.

    «В условиях пандемии и последовавшего снижения реальных доходов населения заметно снизилось и качество входящего потока новых заемщиков, что повысило роль рефинансирования в формировании клиентской базы», — приводит РБК слова директора-руководителя направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

    Отказывают в рефинансировании тем заемщикам, у которых нет работы и которые не платят по имеющимся обязательствам.

    Ранее эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала, как быстрее погасить кредиты. По ее словам, для этого надо сначала надо разделаться с мелкими долгами, а при рефинансировании внимательно изучить все предложения банков и выбрать самую низкую ставку.

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