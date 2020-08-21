Российские банки развернули борьбу за заемщиков

Ситуация с рефинансированием изменилась не только в случае с ипотекой. Банки предлагают выгодные условия и по потребительским кредитам. Это стало возможным благодаря снижению Центробанком ключевой ставки.

В мае проценты по рефинансированию кредитов наличными снизили шесть российских банков. В июне и июле к ним присоединились еще восемь финансовых организаций. По ипотечным кредитам снижать ставки начали еще в апреле.

«В условиях пандемии и последовавшего снижения реальных доходов населения заметно снизилось и качество входящего потока новых заемщиков, что повысило роль рефинансирования в формировании клиентской базы», — приводит РБК слова директора-руководителя направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

Отказывают в рефинансировании тем заемщикам, у которых нет работы и которые не платят по имеющимся обязательствам.

Ранее эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала, как быстрее погасить кредиты. По ее словам, для этого надо сначала надо разделаться с мелкими долгами, а при рефинансировании внимательно изучить все предложения банков и выбрать самую низкую ставку.