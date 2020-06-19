«Уменьшение процента ипотеки и волна рефинансирования». Как снижение ключевой ставки повлияет на россиян

<iframe frameborder="0" src="https://360tv.ru/video/embed/5717" title="iframe-responsive"></iframe>Понижение ставки Центробанком давно ожидалось и позволит сделать кредиты, в том числе для бизнеса, дешевле, а как раз это нужно для восстановления экономики. Об этом «360» сказал доцент РЭУ им. Плеханова Владимир Колмаков.

«Резкое понижение ставки — это шаг давно ожидаемый. Предыдущие раунды снижения были достаточно неуверенными, по мнению участников рынка, подвергались критике именно за это, что так мало снизили. Сейчас мы, по сути, послали сигнал всему рынку, что кредитные ресурсы будут и дальше дешеветь», — отметил Колмаков в беседе с «360».

Снижение ставок позволит расширить кредитное предложение. По мнению экономиста, Центробанк пошел на это, чтобы удешевить кредит и для развития экономики, восстанавливающейся после коронакризиса. Вот только Колмаков уверен, что эффект от этого снижения будет заметен только через несколько месяцев.

Еще один плюс — для ипотечного кредитования.

Можно будет ждать и снижения ставок, и, возможно, волны рефинансирования уже ранее выданных ипотечных кредитов по более высоким ставкам Владимир Колмаков.

Колмаков отметил, что сейчас нет предпосылок для повышения ставок, ведь нет роста инфляции. Более того, ЦБ может еще сильнее понизить ключевую ставку.

«Уровень этой ставки, соответствующий темпам и параметрам ожидаемого социально-экономического развития, где-то в районе 4%. То есть, еще есть куда снижаться, но точно не до 0%. Думаю, что 4% — наш обозримый минимум, если ничего не изменится», — заключил Колмаков.

Банк России впервые за пять лет снизил ключевую ставку на целый процентный пункт. Теперь она составляет 4,5%.