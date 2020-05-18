Россиянам рассказали, как быстрее погасить кредиты

Ипотека, кредит и другие виды кредитования очень популярны в России. Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина объясняла, как лучше избавляться от долгового бремени.

По данным исследования РИА «Новости», средний уровень закредитованности в стране — около 47,1%.

Если у человека несколько кредитов, то он должен составить список. В нем нужно перечислить их по порядку — от самого маленького до самого большого. Сначала (досрочно) лучше погасить минимальный. По остальным кредитам нужно продолжить вносить небольшие платежи.

После погашения первой задолженности, можно перейти ко второй. Для нее нужно выделить дополнительные средства, чтобы как можно быстрее расплатиться. По словам Кисминой, с помощью такого плана у кредитора появится мотивация заработать или найти дополнительные средства, чтобы быстро покрыть задолженность.

При рефинансировании займа нужно изучить кредитные предложения банков и выбрать те финансовые организации, которые предлагают самые низкие ставки.

«Заявки необходимо разослать в несколько банков, а после получения ответа рассчитать стоимость альтернативных кредитов, учитывая страховки, комиссии и прочие траты, и сопоставить эту сумму с расходами, которые вы будете нести», — отметила эксперт.

На ипотечные каникулы могут рассчитывать люди, которые попали в трудное материальное положение. Однако есть одно условие — в ипотеке должно быть только одно жилье. Кисмина напомнила, что максимальная сумма кредита не может быть больше 15 миллионов рублей. Ипотечные каникулы действуют в течение полугода. Заемщик в это время платит либо меньшую сумму, либо вообще ничего не платит.

Ранее стало известно, что в России начала работать новая госпрограмма льготной ипотеки на новостройки.