07 марта 2024, 14:01
Российские активы золотодобывающей компании Polymetal перейдут новому владельцу
Polymetal одобрил продажу российских активов АО «Мангазея Плюс»
Акционеры компании Polymetal International одобрили продажу российских активов стоимостью 3,69 миллиарда долларов. Они достанутся компании «Мангазея Плюс», сообщила пресс-служба.
Общее собрание акционеров одного из 10 крупнейших мировых производителей золота прошло 7 марта. За продажу российских активов стоимостью 3,69 миллиарда долларов с учетом долга в 2,21 миллиарда проголосовали 96,74% акционеров.
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«Принятым решением сделка, объявленная 19 февраля 2024 года, одобрена. Завершение сделки ожидается в ближайшее время», — объявила компания.
Активы перейдут АО «Мангазея Плюс» Сергея Янчукова. Группа входила в топ-15 российских золотодобытчиков.
Из-за санкций российское юрлицо АО «Полиметалл» сменило руководство. В отставку ушли главный исполнительный директор Виталий Несис и главный финансовый директор Максим Назимок.
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