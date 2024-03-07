Деньги 07 марта 2024, 14:01 Российские активы золотодобывающей компании Polymetal перейдут новому владельцу Polymetal одобрил продажу российских активов АО «Мангазея Плюс» Serguei Fomine/Global Look Press

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Акционеры компании Polymetal International одобрили продажу российских активов стоимостью 3,69 миллиарда долларов. Они достанутся компании «Мангазея Плюс», сообщила пресс-служба.

Общее собрание акционеров одного из 10 крупнейших мировых производителей золота прошло 7 марта. За продажу российских активов стоимостью 3,69 миллиарда долларов с учетом долга в 2,21 миллиарда проголосовали 96,74% акционеров.

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«Принятым решением сделка, объявленная 19 февраля 2024 года, одобрена. Завершение сделки ожидается в ближайшее время», — объявила компания.

Активы перейдут АО «Мангазея Плюс» Сергея Янчукова. Группа входила в топ-15 российских золотодобытчиков.

Из-за санкций российское юрлицо АО «Полиметалл» сменило руководство. В отставку ушли главный исполнительный директор Виталий Несис и главный финансовый директор Максим Назимок.